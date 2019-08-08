إطلالة مثيرة لمنة فضالي.. والجمهور يذكرها بضحايا ”الأورام“ و“الأيام الفضيلة“ (صور)

إطلالة مثيرة لمنة فضالي.. والجمهور يذكرها بضحايا ”الأورام“ و“الأيام الفضيلة“ (صور)

المصدر: محمد عبدالفضيل - إرم نيوز

أثارت الفنانة المصرية منة فضالي الجدل بعد نشرها مجموعة من الصور لأحدث جلسة تصوير لها، حيث جاءت إطلالتها جريئة ومثيرة بحسب أغلب آراء متابعيها.

ونشرت منة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“، صورًا ظهرت فيها بفستان مطرز بالورود عاري الكتفين ومفتوح الصدر بشكل كبير، وارتدت حول عنقها سلسلة حملت الحرف الأول من اسمها.

وعلقت على الصور قائلة: ”لماذا نغمض أعيننا عندما نصلي أو نبكي أو نتقبل أو نحلم؟ لأن أجمل الأشياء في الحياة لا تُرى بل يشعر بها القلب“.

إطلالة منة فضالي جعلت متابعيها يتفاعلون معها بالعديد من التعليقات منها المشيدة بجمالها وطلتها والأخرى المهاجمة لها ولظهورها بهذه الملابس، فيما كان هناك من اختلف معها في تعليقها على الصور.

ومن التعليقات ما ذكرها بضرورة مراعاتها لما تمر به البلاد بعد الحادث ”الإرهابي“ المأساوي الأخير بمعهد الأورام والذي فجر حزنًا كبيرًا بين المصريين، كما حاول البعض تذكيرها بالأيام الفضيلة من شهر ذي الحجة التي تشهد موسم الحج.

وكانت آخر أعمال منة فضالي، مشاركتها في مسلسل ”قيد عائلي“، بطولة الفنان عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، محمد نجاتي، محمد محمد عبدالعزيز.

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