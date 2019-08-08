إطلالة مثيرة لمنة فضالي.. والجمهور يذكرها بضحايا ”الأورام“ و“الأيام الفضيلة“ (صور)

أثارت الفنانة المصرية منة فضالي الجدل بعد نشرها مجموعة من الصور لأحدث جلسة تصوير لها، حيث جاءت إطلالتها جريئة ومثيرة بحسب أغلب آراء متابعيها.

Why do we close our eyes when we pray ,cry ,kiss, or dream? Because the most beautiful things in life are not seen but felt by the heart ‘’ ???????????? pic.twitter.com/x8OSbtLnCt — Menna Fadali (@MennaFadali) August 7, 2019

ونشرت منة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“، صورًا ظهرت فيها بفستان مطرز بالورود عاري الكتفين ومفتوح الصدر بشكل كبير، وارتدت حول عنقها سلسلة حملت الحرف الأول من اسمها.

وعلقت على الصور قائلة: ”لماذا نغمض أعيننا عندما نصلي أو نبكي أو نتقبل أو نحلم؟ لأن أجمل الأشياء في الحياة لا تُرى بل يشعر بها القلب“.

نجمه مصر عسوله جداا والله ???????? — Mohammed Reda (@Mohamme10647129) August 7, 2019

إطلالة منة فضالي جعلت متابعيها يتفاعلون معها بالعديد من التعليقات منها المشيدة بجمالها وطلتها والأخرى المهاجمة لها ولظهورها بهذه الملابس، فيما كان هناك من اختلف معها في تعليقها على الصور.

ما احنا لما بنشوف كابوس برضه بنغمض عيونا ست منة وهو شىء بشع ماهو حلو!!!!! — Ramy Ramzy (@RamyRam46433915) August 8, 2019

ومن التعليقات ما ذكرها بضرورة مراعاتها لما تمر به البلاد بعد الحادث ”الإرهابي“ المأساوي الأخير بمعهد الأورام والذي فجر حزنًا كبيرًا بين المصريين، كما حاول البعض تذكيرها بالأيام الفضيلة من شهر ذي الحجة التي تشهد موسم الحج.

صدرك كله باين واحنا فى ايام مفترجة — Mahmoud Abdo (@Mahmoud12072746) August 7, 2019

ماشاءالله احساس عالى بحزنك على أهل بلدك اللى ماتو — @mahafawzydawoud (@mahafawzydawou1) August 7, 2019

وكانت آخر أعمال منة فضالي، مشاركتها في مسلسل ”قيد عائلي“، بطولة الفنان عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، محمد نجاتي، محمد محمد عبدالعزيز.