إطلالة مثيرة لمنة فضالي.. والجمهور يذكرها بضحايا ”الأورام“ و“الأيام الفضيلة“ (صور)

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أثارت الفنانة المصرية منة فضالي الجدل بعد نشرها مجموعة من الصور لأحدث جلسة تصوير لها، حيث جاءت إطلالتها جريئة ومثيرة بحسب أغلب آراء متابعيها. Why do we close our eyes when we pray ,cry ,kiss, or dream? Because the most beautiful things in life are not seen but felt by the heart ‘’ ???????????? pic.twitter.com/x8OSbtLnCt…