محمد رمضان ردًا على شائعة زواجه من حلا شيحة:“أختي الكبيرة“

ردّت الفنانة المصرية حلا شيحة، على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بشأن زواجها من مواطنها الفنان محمد رمضان، والتي تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تعاونهما في مسلسل زلزال. . وقالت حلا خلال تصريح خاص لـ“إرم نيوز“: "هذا الخبر مضحك طبعًا، ولن أنفي، لأن الموضوع مش مستاهل أرد عليه". . كما علّق الفنان محمد رمضان خلال تصريح خاص ساخرًا من الشائعة: “أنا في شغل بأمريكا، وحلا شيحة أختي الكبيرة". . #إرم_نيوز #زواج #محمد_رمضان #حلا_شيحة #زلزال #مصر #مشاهير #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #Egypt