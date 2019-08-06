محمد رمضان ردًا على شائعة زواجه من حلا شيحة:“أختي الكبيرة“

ردّت الفنانة المصرية حلا شيحة، على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بشأن زواجها من مواطنها الفنان محمد رمضان، والتي تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تعاونهما في مسلسل زلزال.

وقالت حلا خلال تصريح خاص لـ“إرم نيوز“:“هذا الخبر مضحك طبعًا، ولن أنفي، لأن الموضوع مش مستاهل أرد عليه“.

كما علّق الفنان محمد رمضان خلال تصريح خاص ساخرًا من الشائعة:“أنا في شغل بأمريكا، وحلا شيحة أختي الكبيرة“.

وانتشرت صور تجمع الفنانين محمد رمضان، وحلا شيحة بشكل كبير، وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتقد البعض أنها حديثة، وأنها عقب زواجهما، رغم أنها من كواليس مسلسل زلزال.

يذكر أن الفنانين محمد رمضان وحلا شيحة قدَّما خلال موسم رمضان الماضي مسلسل ”زلزال“، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إبراهيم فخر.