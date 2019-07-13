الحجاب يطارد حلا شيحة في أول صورة تكشف فيها عن ذراعيها

يبدو أن الحجاب مازال يطارد الفنانة المصرية حلا شيحة رغم مرور قرابة عام على قرارها بخلعه وعودتها للتمثيل.

فبمجرد أن نشرت الفنانة عبر حسابها على ”انستغرام“ صورة تبدو للوهلة الأولى عادية، حيث ظهرت بفستان أبيض يكشف جزءًا من ذراعيها وصدرها، إلا أن كثيرين من جمهورها اعتبروها جريئة وهاجموها بشدة وذكروها بالحجاب.

وهاجمها أحد المتابعين ويدعى نور السيد قائلًا: ”مش عارف بس أنا بحس إنك نفسيًا مش مظبوطة، أصل متقنعنيش إنك ١١ سنة متنقبة وتهتمين بالفقه والتفسير وعارفة كويس الحلال والحرام وفجأة تتعري بالشكل ده“.

أما المتابعة نونة الحلواني، فوجهت إلى حلا رسالة قالت فيها: ”أنا مش ضد إنك تعيشي حياتك بس على الأقل بلاش التعري“.

بدورها قالت المعلقة إسراء: ”استفدتي إيه دلوقتي مش فاهمة يا خسارة؟“. وتابعت أخرى: ”خلعتي الحجاب ورجعتي لإثارة الفتنة“، أما آمال فقالت: ”مستنين فقرة المايوه يا حلا يله شدي حيلك شوية“.

يذكر أن حلا شيحة أعلنت عودتها للتمثيل وخلع الحجاب في آب/أغسطس الماضي بعد اعتزال دام 12 عامًا، منذ تقديمها فيلم ”كامل الأوصاف“ مع عامر منيب عام 2006 الذي ظهرت فيه مرتدية الحجاب.

وشاركت شيحة بعد عودتها للفن في بطولة مسلسل ”زلزال“ بطولة النجم محمد رمضان.