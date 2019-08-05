رانيا يوسف تظهر في ”ليلة حب“ مرتدية النقاب (صورة)‎

شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف، متابعيها عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“ بصورة من إعلان فيلمها الجديد ”ليلة حُب“، وظهرت فيه مرتدية ”النقاب“.

وينتمي الفيلم الجديد الذي تقوم ببطولته رانيا يوسف إلى فئة الأفلام الروائية القصيرة، ومن المقرر أن تشارك به في مهرجان آرهوس للفيلم العربي في الدنمارك، مطلع أكتوبر المقبل.

وكتبت رانيا يوسف في تعليقها على ”البوستر“ قائلةً: ”فيلم (ليلة حب) في مهرجان Aarhus Arab Film Festival“.

وتدور قصة فيلم ”ليلة حب“، حول مجموعة من الأقارب الذين يلتقون بعد فترة غياب طويلة تتجاوز العشر سنوات، ليكتشفوا أن حياتهم وشخصياتهم اختلفت تمامًا، وذلك في إطار من التشويق والأكشن، وتظهر رانيا يوسف في الفيلم بالنقاب، وهو من تأليف رانيا البشبيشي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق.

وقبل يومين نشرت رانيا يوسف صورًا عادت بها لإثارة الجدل بين الجمهور بسبب ملابسها الجريئة، إذ ظهرت بالهوت شورت أثناء قضائها إجازتها الخاصة، وكانت إطلالتها شورتًا أسود قصيرًا، وغطاء أماميًا أبيض مفتوحًا عند منطقة الظهر وبعض الإكسسوارات.

ويشارك في بطولة فيلم ”ليلة حب“ نور محمود وهبة مجدي ورانيا منصور وسمر جابر وسيف هاني وأميرة الشريف وممدوح الشناوي وأحمد سليم.

يُذكر أن الفنانة رانيا يوسف تستأنف تصوير مشاهدها المتبقية في مسلسل ”مملكة إبليس“ الذي يجمعها بغادة عادل، وأحمد ‏داود، وإيمان العاصي، وخالد أنور، وغيرهم، ومن ‏تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني‎، ومن المقرر عرضه في الفترة المقبلة.