مانشستر يونايتد يتفق مع ليستر سيتي على دفع 80 مليون جنيه إسترليني لضم هاري ماغواير

توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى اتفاق مع ليستر سيتي للتعاقد مع قلب الدفاع هاري ماغواير مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (96.96 مليون دولار).

وإذا تم الاتفاق بنجاح، فإن ماغواير سيصبح أغلى مدافع في العالم ليحطم الرقم السابق البالغ 75 مليون جنيه إسترليني دفعها ليفربول للحصول على خدمات فيرجيل فان ديك من ساوثامبتون العام الماضي.

وقد يصبح ماغواير أيضًا ثاني أغلى صفقة في تاريخ مانشستر يونايتد بعد بول بوغبا، الذي تم التعاقد معه في صفقة قياسية عالمية وقتها بلغت 89 مليون جنيه إسترليني من يوفنتوس في 2016.

وخاض الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 26 عامًا، والذي مدد تعاقده حتى 2023 مع ليستر سيتي العام الماضي، 31 مباراة في الدوري الممتاز الموسم الماضي وسجل ثلاثة أهداف.

وقال بريندان رودغرز مدرب ليستر سيتي: إن بطل الدوري الممتاز في 2016 رفض عرضين الشهر الماضي للحصول على خدمات المدافع؛ لأنهما لا يفيان بشروط النادي.