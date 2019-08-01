استمرار انكماش الإنتاج الصناعي في تركيا 

استمرار انكماش الإنتاج الصناعي في تركيا 

المصدر: رويترز

أظهر مسح، نُشر اليوم الخميس، أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا انكمش في يوليو/ تموز للشهر السادس عشر على التوالي.

وقالت لجنة من غرفة اسطنبول للصناعة و“آي اتش إس ماركت ”إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع هبط إلى 46.7 في يوليو/تموز من 47.9 في يونيو/حزيران، مواصلًا التراجع عن مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش“.

وأضافت اللجنة أن البيانات في يوليو/تموز أظهرت أن إجمالي الطلبيات الجديدة واصل التراجع وسط أوضاع صعبة في السوق، لكن صورة إيجابية نسبيًا للصادرات شجعت بعض المصنعين على زيادة الإنتاج.

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