تسريب ساعة ”سامسونغ“ الجديدة قبل إطلاقها (فيديو)

كشفت شركة سامسونغ الكورية عن ساعة ذكية جديدة في مطلع الأسبوع المقبل، عبر فيديو ترويجي حديث، بالتزامن مع عرض هاتف ”غلاكسي نوت ”Galaxy Note“ الذكي في الـ 7 من أغسطس.

وكشفت سامسونغ النقاب عن جهاز لوحي جديد ”غلاكسي“ Tab 6، الذي تأمل الشركة الكورية أن ينافس جهاز أبل ”آيباد برو“ iPad Pro.

ويشتمل جهاز سامسونغ الجديد على مستشعر لبصمات الأصابع للمرة الأولى، إضافة إلى قلم ”S Pen“ يرتبط مغناطيسيًّا بالجزء الخلفي من الجهاز.

وسيكون -أيضًا- أول جهاز لوحي من ”سامسونغ“ يتميز بنظام كاميرا خلفية مزدوجة.

وقال دي جي كوه، مدير تقنية المعلومات والاتصالات في سامسونغ، إن الجهاز ”Tab S6“ يقدم ”ميزات عالية الجودة وتقنية متقدمة“، وقد تم تصميمه لمساعدة المستخدمين في الإنتاجية والإبداع.

وقالت سامسونغ إنه يمكن شحن القلم ”S Pen“ لاسلكيًّا، وأن يعمل كجهاز لاسلكي للتحكم عن بعد، ويمكن للإيماءات التي يتم إجراؤها باستخدام القلم الرقمي في الجو أن تتحكم في بعض الوظائف على الجهاز اللوحي، بما في ذلك تغيير وضع الكاميرا والتقاط صور سيلفي عن بعد.

وأكدت الشركة أن الجهاز اللوحي الجديد لديه شاشة سوبر أموليد مقاس 10.5 بوصة.

يمكن أيضًا تحويل الجهاز إلى إعداد برنامج كمبيوتر سطح المكتب باستخدام برنامج DeX.

ولم تعلن الشركة بعد سعر أو تاريخ إطلاق الجهاز، وعند طرحه للبيع، من المحتمل أن يُنظر إلى هذا الجهاز اللوحي الرائد على أنه منافس جديد لجهاز أبل ”آيباد برو“ الرائد .