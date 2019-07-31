العثور على آثار في الأردن تعود للنبي لوط

أعلن الدكتور محمد وهيب أستاذ الآثار والسياحة في معهد الملكة رانيا للسياحة والتراث في الجامعة الهاشمية، عن اكتشاف ديار النبي لوط على الشاطئ الشرقي للبحر الميت في الأردن.

وقال الدكتور وهيب عبر ”فيسبوك“: ”إلى محبي أخبار الاكتشافات الجديدة / بالأمس اكتشاف المغطس على الجانب الشرقي لنهر الأردن، الان واليوم اكتشاف ديار النبي لوط على الشاطئ الشرقي للبحر الميت قرب غور الصافي، ارض الاردن المباركه والكتب المقدسه والحياة المشتركة، نعم اكتشاف ديار ( قرى ومدن )النبي لوط عليه السلام في ضوء نتائج التنقيبات الاثرية الميدانية، واستمر البحث لاكثر من عشرين عاما لنصل اليوم الى تحديد المكان بدقه، لنعلن عنه بإثباتات وبراهين علميه ذات دلائل قطعيه وليست نسبيه ، فالحمد لله ”.