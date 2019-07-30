شاب وفتاة يقتلان عربيًا في الأردن.. والأمن يكشف تفاصيل الجريمة

كشفت الأجهزة الأمنية في الأردن، يوم الثلاثاء، ملابسات جريمة قتل راح ضحيتها رجل يحمل جنسية عربية، طعنًا بآلة حادة، على يد شاب وفتاة دفناه في منطقة نائية في محافظة مأدبا وسط البلاد.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، في بيان وصل ”إرم نيوز“ نسخة عنه، إن ”بلاغًا ورد لمركز أمن مرج الحمام في العاصمة عمّان، بتاريخ 22 تموز الجاري، من قبل ذوي شخص من جنسية عربية، بعد دخوله للمملكة وانقطاع الاتصال به، حيث شُكل على الفور فريق تحقيقي من شعبة بحث جنائي إقليم العاصمة؛ لمتابعة التحقيق في فقدان ذلك الشخص“.

وأضاف الناطق الإعلامي المقدم عامر السرطاوي، أن ”فريق التحقيق باشر بجمع المعلومات حول الشخص المفقود منذ لحظة دخوله للمملكة عبر أحد المعابر الحدودية، حيث توصل إلى الاشتباه بفتاة وشخص آخر، وألقي القبض على الفتاة، فيما تبين أن الشخص الآخر المشتبه به غادر البلاد“.

وبالتحقيق مع الفتاة اعترفت بأنه وفي منطقة الدوار السابع بالعاصمة عمّان، أقدم المشتبه به وعلى إثر خلافات سابقة مع المغدور، على طعنه بقصد قتله، وأنها قامت بمساعدته في ذلك.

وتابع الناطق الإعلامي، أنه ”وبمتابعة المشتبه به وجمع المعلومات حوله، تبين أنه دخل إلى المملكة مرة أخرى حيث جرى ضبطه، وبالتحقيق معه اعترف بقتل المغدور على إثر خلافات سابقة، وأنه نقل الجثة إلى منطقة خالية من السكان في محافظة مأدبا، ودفنه هناك“.

وأشار إلى أنه ”جرى أخذ موافقة المدعي العام وإخراج الجثة بحضور المدعي العام والطبيب الشرعي، وسيتم إحالة القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى“.