طائرة مجهولة تقصف موقعًا للجيش السوري في القامشلي

تعرَّض موقع عسكري للجيش السوري في ريف مدينة القامشلي، شمال شرق سوريا، لقصف جوي، وذلك في حادثة نادرة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أورد النبأ، أوضح أن طائرة مجهولة استهدفت بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء موقعًا لقوات النظام والميليشيات الموالية لها في الفوج الـ 54 بمنطقة الراشدية في ريف مدينة القامشلي ضمن محافظة الحسكة.

ويتمركز الفوج العسكري الـ 54 قرب القامشلي، التي تحوي مطارًا مدنيًّا تديره السلطات السورية.

وأضاف المرصد، أن الاستهداف تسبب بمقتل عنصر من الميليشيات السورية الموالية للنظام، فيما لم ترد معلومات في ما إذا كانت الطائرة التي استهدفت الموقع بصاروخ حراري، تابعة للتحالف الدولي أم طائرة إسرائيلية.

وتدير منطقة شرق الفرات، بما في ذلك القامشلي، الإدارة الذاتية الكردية، وهي خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها واشنطن، لكن النظام السوري يحتفظ بمواقع عسكرية ودوائر رسمية له في المنطقة.

ورغم أن إسرائيل تشن غارات متكررة على مواقع داخل الأراضي السورية تقول إنها تابعة لإيران وحزب الله، لكنها تتحاشى الاقتراب من مناطق شرق الفرات بسبب الوجود العسكري الأمريكي.

وتشن طائرات التحالف الدولي، بدورها، غارات في منطقة شرق الفرات تستهدف من خلالها خلايا تنظيم داعش، لكنها تتجنب استهداف أي موقع عسكري للنظام في تلك المنطقة.

يشار إلى أن الإعلام السوري الرسمي تجاهل، حتى اللحظة، الأنباء التي أوردها المرصد بشأن استهداف موقع عسكري سوري في منطقة القامشلي.