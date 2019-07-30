ضغط دولي للتحقيق في هجمات على مستشفيات في سوريا‎

قال دبلوماسيون إن ثلثي أعضاء مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، طلبوا اليوم الثلاثاء من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التحقيق في تعرض منشآت طبية تدعمها الأمم المتحدة في شمال غرب سوريا لهجمات.

وبدأت القوات الحكومية السورية التي تدعمها روسيا هجومًا قبل ثلاثة أشهر على آخر معاقل مقاتلي المعارضة،‭ ‬‬الذي تقول الأمم المتحدة إنه أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 450 قتيلًا من المدنيين، وتشريد أكثر من 440 ألف شخص.

ويواجه مجلس الأمن الدولي طريقًا مسدودًا بشأن سوريا بسبب حماية روسيا والصين، لحكومة الرئيس بشار الأسد من أي إجراء خلال الحرب الدائرة منذ ثماني سنوات.

وسلمت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وبيرو وبولندا والكويت وجمهورية الدومنيكان وإندونيسيا، التماسًا دبلوماسيًا رسميًا لغوتيريس، بشأن عدم إجراء تحقيق في الهجمات التي تتعرض لها المرافق التي تدعمها الأمم المتحدة.

وقالت هذه الدول لغوتيريش، وفقًا للالتماس المتفق عليه، ”تعرضت ما لا يقل عن أربعة عشر منشأة مدعومة من الأمم المتحدة لأضرار أو دمرت في شمال غرب سوريا منذ نهاية أبريل.

وتابع مقدمو الالتماس: ”نطلب منك (غوتيريش) بكل احترام أن تدرس فتح تحقيق داخلي في الأمم المتحدة حول الهجمات التي ألحقت أضرارًا أو دمرت مرافق تدعمها الأمم المتحدة شمال غرب سوريا ورفع تقرير بشكل فوري“.