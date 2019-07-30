الحكومة الفلسطينية تطلق مدنًا صناعية جديدة للانفكاك عن إسرائيل

قال إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الفلسطينية لديها مدن صناعية متكاملة سيتم تفعيلها للاعتماد على الذات والانفكاك التام عن الاقتصاد الإسرائيلي.

وأضاف في تصريح إذاعي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجه بضرورة تفعيل تلك المشاريع الصناعية من أجل دعم الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح أن دعم هذه المدن والنهوض بها سيكون عبر التعاون مع الأصدقاء من الدول الأخرى مثل اليابان، مشيرًا إلى المشروع الياباني في أريحا، كمثال على ذلك.

وكانت حكومة محمد اشتية قد وضعت منذ تسلمها مهامها برئاسة الحكومة الفلسطينية في 13 نيسان، برنامج الانفكاك الاقتصاديّ عن إسرائيل كأحد الأهداف الرئيسيّة التي تسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة.

وتلقى مدينة الخليل في جنوب الضفّة الغربيّة اهتمامًا لافتاً من قبل الحكومة لتحقيق مشروع الانفكاك الاقتصاديّ عن إسرائيل، عبر الإعلان عن رزمة إجراءات ومشاريع في المدينة.

وصادق مجلس الوزراء الفلسطينيّ في 2 تموز/ يوليو الجاري على اعتبار منطقة ”ترقوميا“ في جنوب الخليل منطقة صناعية خاصة، في حين كشف وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي عن توجه الوزارة إلى إقرار نظام خاص لإنشاء مدن صناعيّة تتمتّع بالمزايا كافّة لتوسيع القاعدة الإنتاجيّة وجذب مزيد من الاستثمارات بما يحقّق التنمية الاقتصاديّة.