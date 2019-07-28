مراهقان يكسبان الملايين بعد تتويجهما بطلين للعالم في ”فورتنايت“

المصدر: أ ف ب

أصبح النرويجي إميل برغكويست يدرسن وشريكه النمساوي توماس آرنولد، أول ثنائي يتوج بطلًا للعالم في لعبة ”فورتنايت“، وقد حصلا على جائزة قدرها ثلاثة ملايين دولار.

وفاز المراهقان المعروفان باسم ”نيروكس“ و“أكوا“ بمباراتين من المباريات الست في أول كأس عالم للعبة ”فورتنايت“، في فئة الثنائي في نيويورك، وجمعا أكبر عدد من النقاط. وقال الفائزان ”نعجز عن الكلام. إنه أمر لا يصدق“. وقد نال كل منهما 1,5 مليون دولار.

ونجح الثنائي المترابط جدًا مرتين في اتخاذ مواقع تعلو اللاعبين الآخرين في اللحظات الأخيرة من المباراة الرابعة والخامسة، ما وضعهما في موقع حسم الفوز لصالحهما. فمن هذا الموقع يكونان قادرين على إطلاق النار بسهولة أكبر على المشاركين الآخرين.

وتقوم اللعبة على التواجد في جزيرة مع لاعبين آخرين على أن يفوز الشخص الذين يصمد حتى النهاية. ومع تقدم اللعبة تضيق المساحة المتاحة ما يسرع الحسم.

وعلى الجزيرة يمكن للاعبين الحصول على أسلحة ومواد بناء تسمح لهم ببناء منشآت للحماية من هجمات الخصوم.

وجمع الثنائي الفائز 51 نقطة متقدمين على ثنائي أوروبي آخر مؤلف من الهولندي روخو (ديفيد يونغ 21 عامًا) والبريطاني فولفيز البالغ 15 عامًا، واسمه جايدن أشمان، وقد جمع هذان (47 نقطة) وأصبحا من أصحاب الملايين أيضًا السبت بحصولهما على 2,25 مليون دولار.

وخلال البطولة التي تتواصل الأحد في مسابقة الفردي ستقدم شركة ”إبيك غايمز“ المصممة للعبة ”فورتنايت“، جوائز بقيمة 30 مليون دولار.

في المجموع وخلال الموسم برمته الذي ضم عشرة أسابيع من التصفيات والنهائي، قدمت شركة ”إبيك غايمز“ المصممة للعبة ”فورتنايت“، جوائز بقيمة مئة مليون دولار، وهو أمر غير مسبوق. وتفيد الشركة أن اللعبة تجاوزت في مطلع السنة عتبة 250 مليون لاعب.