كيف ردّت ريهام سعيد على من شكّك بحقيقة مرضها ؟ (فيديو)

ردت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، على الاتهامات التي وجهها بعض متابعيها بادعائها المرض، عقب إعلان شفائها وعودتها للحياة من جديد، مستنكرة بذات الوقت حديث بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن خضوعها لعملية تجميل.

وقالت في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير ”إنستغرام“، إنها تستعد للرد على من ساندها في أزمتها المرضية، خلال ظهورها في برنامجها ”صبايا الخير“، يوم الأحد المقبل.

ووصفت من يزعم أنها تدّعي المرض، بـ“الشخص المريض“، قائلة: ”ده اسمه قلة أدب، وأنا عملت الفيديو للرد كمواطنة مصرية، لأنني لم أستطع الرد في البرنامج على هذه الأشخاص المريضة“.

وتابعت ريهام قائلة: ”أنا ست كويسة، وربنا أنقذني، وأنقذ حياتي، وابتلاني عشان بيحبني، وأنا كنت بموت، أنا معيطتش للناس، ولا قولت إني بموت“.

وأوضحت أنها تعرضت للمرض لمدة أكثر من 3 أشهر، ولم تعلن لأي شخص، مشيرة إلى أنها كانت تعمل بشكل طبيعي رغم حالتها المرضية، لأنها دائمًا قوية حتى بعد دخولها السجن.

واختتمت حديثها وهي تبكي بشدة، قائلة: ”أنا ست قوية بإيماني بالله، وعملت خير كتير“، معلقة على الفيديو الذي جرى اتهامها فيه بادعاء المرض: ”المريض اللي بيتهمني إني بتاجر بمرضي والحقير اللي مش عاوزني أخف، دي رسالتي ليكم“.

وتعرضت ريهام سعيد لمحنة مرضية بعد إصابتها ببكتيريا في الأنف أجرت على إثرها عملية جراحية، ونشرت عقب إعلان مرضها كلمات كالوصية وقالت: ”حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم، فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدًا“، إلا أن بعض متابعيها قابل ذلك باتهامها بادعاء المرض من أجل الاستمرار في الأضواء، مشيرين إلى أن الحقيقة هي خضوعها لجراحة تجميلية.