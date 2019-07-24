ريهام سعيد تعلن تجاوز محنتها الصحية

أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد تجاوز محنتها الصحية التي أعلنتها قبل أسابيع، وحظيت باهتمام إعلامي واسع، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها على ”إنستغرام“، قائلة: ”الدكتور سمح لي بالعودة لحياتي الطبيعية“.

وأشارت إلى أن الطبيب المعالج أخبرها بأن ما حدث بمثابة ”معجزة“، في إشارة إلى تخطيها الأزمة الصحية، متابعة: ”المعجزة دي حصلت بدعائكم، بجد شكرًا“.

وحظي منشور ريهام على تفاعل واسع بين المتابعين الذين سارعوا إلى تهنئتها، فقالت الفنانة نسرين أمين: ”ألف حمدلله على السلامة يا حبيبتي وربنا يسعدك“. كما علق علاء التونسي خبير التجميل: ”ألف حمد الله على سلامتك“. وجاءت أغلب تعليقات الجمهور: ”مبروك وحمدالله على السلامة“.

وقبل أسابيع كشفت الإعلامية عن إصابتها ببكتيريا في الوجه، ما استلزم خضوعها لعملية جراحية عاجلة.

وأبكت ريهام سعيد متابعيها على ”إنستغرام“ بنشرها وصيتها التي ذكرت فيها: ”حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدًا“.

وظل الموضوع يحظى باهتمام إعلامي حتى أعلنت اليوم تعافيها من المرض.