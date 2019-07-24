ريهام سعيد تعلن تجاوز محنتها الصحية

ريهام سعيد تعلن تجاوز محنتها الصحية

المصدر: عبدالله المصري- إرم نيوز

أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد تجاوز محنتها الصحية التي أعلنتها قبل أسابيع، وحظيت باهتمام إعلامي واسع، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها على ”إنستغرام“، قائلة: ”الدكتور سمح لي بالعودة لحياتي الطبيعية“.

وأشارت إلى أن الطبيب المعالج أخبرها بأن ما حدث بمثابة ”معجزة“، في إشارة إلى تخطيها الأزمة الصحية، متابعة: ”المعجزة دي حصلت بدعائكم، بجد شكرًا“.

وحظي منشور ريهام على تفاعل واسع بين المتابعين الذين سارعوا إلى تهنئتها، فقالت الفنانة نسرين أمين: ”ألف حمدلله على السلامة يا حبيبتي وربنا يسعدك“. كما علق علاء التونسي خبير التجميل: ”ألف حمد الله على سلامتك“. وجاءت أغلب تعليقات الجمهور: ”مبروك وحمدالله على السلامة“.

وقبل أسابيع كشفت الإعلامية عن إصابتها ببكتيريا في الوجه، ما استلزم خضوعها لعملية جراحية عاجلة.

وأبكت ريهام سعيد متابعيها على ”إنستغرام“ بنشرها وصيتها التي ذكرت فيها: ”حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدًا“.

وظل الموضوع يحظى باهتمام إعلامي حتى أعلنت اليوم تعافيها من المرض.

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