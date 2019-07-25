شاهد.. كيف بدت تيريزا ماي في أول ظهور بعد تسليم السلطة لجونسون

ظهرت رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، تيريزا ماي، للمرة الأولى بعد تسليم مهامها للرئيس الجديد بوريس جونسون، أمس.

وبدت ماي في حالة معنوية مرتفعة ومسترخية، حيث تم تصويرها وهي تضحك وتتبادل أطراف الحديث أثناء حضورها مباراة للكريكت، بصحبة اثنين من الوزراء المستقيلين من حكومتها، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وحضرت ماي مباراة الكريكت التجريبية التي خاضتها إنجلترا أمام إيرلندا، بصحبة وزير العدل السابق ديفيد جوك وعضو البرلمان جريج كلارك، اللذين كانا في الحكومة معها قبل الاستقالة، وتبادلوا أطراف الحديث.

وكانت ماي ترتدي فستانًا ملونًا وقلادة كبيرة من الخرز من العلامة التجارية لـ“فريدا كاهلو“، وكانت تحمل شرابًا مزينًا بشريحة ليمون.

وفي نفس الوقت، كان بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الجديد في مجلس العموم يواجه جيريمي كوربين لأول مرة.

وتعتبر ماي من عشاق لعبة الكريكيت، وشاهدت فوز إنجلترا في كأس العالم للكريكيت في المكان نفسه قبل أسبوعين.

وفي الأسبوع الماضي فقط، استضافت رئيسة وزراء بريطانيا السابقة حفل استقبال في داونينج ستريت لتهنئة فريق الكريكيت للرجال لرفعه كأس العالم بعد فوزه الدراماتيكي على نيوزيلندا.