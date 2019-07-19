تونس.. انطلاق مهرجان جربة الدولي بمشاركة صابر الرباعي وفايا يونان

انطلقت في تونس، فعاليات الدورة 42 لمهرجان ”جربة- أوليس“ الدولي، بمشاركة 11 عرضًا، من بينها 8 عروض تونسية و3 دولية، أهمها عرض للفنان صابر الرباعي والفنانة السورية فايا يونان.

وعرض خلال المهرجان، الذي افتتح مساء الخميس، العمل ”24 عطر“، وهو عرض موسيقي للتونسي محمد علي كمون، يسافر بالجمهور إلى 24 محافظة تونسية، ليكتشف التراث الموسيقي للبلاد.

وفي حديثه مع ”إرم نيوز“، قال كمون إنّ ”24 عطر“ مشروع يستلهم المكونات الموسيقية من الذاكرة الفنية والتقليدية التونسية، وأصبح لديه جمهوره في تونس وخارجها.

وأضاف أنّ أول سهرة لعرض ”24 عطر“، انطلقت العام 2016، في أيام قرطاج الموسيقية، وقدمت عرضًا خاصًا بالتراث الموسيقي للجنوب التونسي.

وسيحيي حفل الاختتام الفنان التونسي صابر الرباعي الذي سيحيي أيضًا حفلات فنية في مهرجان بنزرت الدولي، وفي عدد من المهرجانات التونسية الأخرى.

من جانبه، قال مراد ريحان مدير المهرجان، في حديث مع الصحفيين، إن العروض المبرمجة تتنوع بين موسيقية وفرجوية، منها عرض موجه للأطفال بعنوان ”الحورية الصغيرة ميار“، وعروض أخرى ذات طابع موسيقي راقٍ مثل عرض الفنانة السورية فايا يونان.

كما تشهد فعاليات المهرجان عرض مجموعة من المسرحيات التونسية مثل مسرحية ”دوبل فاس“ لكريم الغربي وبسام الحمراوي، وعرض ”ولد شكون“ لجميلة الشيحي، وعرض ”لا هكا لا هكا“ لنضال السعدي.

وقال إحسان الوكيل الناطق الرسمي باسم المهرجان، إن الدورة الحالية حافظت على البرنامج التنشيطي لجزيرة جربة وشوارعها عبر فرق فنية شعبية عالمية.

وتحدث الوكيل عن عدم مقارنة مهرجان ”جربة- أوليس“ الدولي ببقية المهرجانات؛ نظرًا لضعف موارده المالية مقارنة بالعديد من الجهات التي توجد بها مؤسسات كبرى تساهم في تمويل الأنشطة الثقافية.

ومن خلال العروض المبرمجة، راهنت إدارة المهرجان على العروض التونسية لإنجاح هذه الدورة في ظلّ تأكيدات من القائمين عليها بأن إمكانياتهم المادية ضعيفة ومحدودة.

وأكدت إدارة المهرجان أنها لجأت إلى الاستعانة بفنانين ومسرحيين تونسيين لتأثيث برمجتهم، باعتبار أن الأجر الذي يتقاضاه الفنان التونسي ”ضعيف جدًا“، مقارنة بما يتقاضاه الفنانون الدوليون والعرب.