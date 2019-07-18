الفنان التونسي عدنان الشواشي: هذه ”مفاجآتي“ في مهرجان قرطاج (فيديو إرم)

كشف الفنان التونسي عدنان الشواشي عن بداية مشواره الفني، قائلًا إنه بدأ عندما كان عمره 7 سنوات، وأنه تمكن من النجاح وحقق انتشارًا شعبيًا كبيرًا واسعًا خصوصًا بعد غنائه على مسرح مهرجان قرطاج لأول مرة سنة 1980.

وأضاف عدنان الشواشي، في حوار خاص مع ”إرم نيوز“، أنه لم يصعد على مسرح مهرجان قرطاج الدولي للغناء بمفرده منذ أكثر من 20 سنة، مؤكدًا أن غيابه عن المهرجان كان نسبيًا لأنه لم يحيي حفلًا خاصًا منذ سنوات طويلة، وأنه يتمنى نجاح حفله المقبل.

وأضاف الشواشي أنه سيحّضر مفاجآت لجمهور مهرجان قرطاج، وأنه يتمنى أن يشهد حفله حضورًا جماهيريًا كبيرًا، مؤكدًا أنه سيقدم أغاني لأول مرة إضافة إلى اعتماده على عدد من أغانيه القديمة التي ما زالت محفورة في الذاكرة الشعبية التونسية.

وقال عدنان الشواشي إن حفله سيدوم ساعة ونصف الساعة، وسيعتمد على مخزونه الفني الثري، وفق تعبيره.

أما بخصوص مستقبل الأغنية التونسية، أكد الشواشي أنه يتمنى كل الخير للتراث الشعبي التونسي، مؤكدًا أن الأغاني الجدية فقط هي التي ستبقى في التاريخ.

وسيلتقي الفنان التونسي عدنان الشواشي، الذي يعتبر من أعرق الفنانين التونسيين، جمهوره يوم 24 يوليو/ تموز، بعد غياب طويل، في حفل فني على رمح مهرجان قرطاج الدولي في دورته الخامسة والخمسين.

وافتتحت الدورة الـ55 لمهرجان قرطاج الدولي فعالياتها، مساء الخميس الماضي، بعرض ”بحيرة البجع“ للروسي بيتور إليتش تشايكوفسكي، وذلك على المسرح الروماني في تونس، وسط أجواء تعبق بالموسيقى الرومانسية الكلاسيكية.

ويشارك عدد من نجوم الفن العرب في الدورة الجديدة، أبرزهم: كارول سماحة، وفايا يونان، ونور مهنا، وراغب علامة، وعاصي الحلاني.