الذهب يستقر مع تطلع المستثمرين لبيانات مبيعات التجزئة الأمريكية

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي قد تكون مؤشرًا على متانة أكبر اقتصاد في العالم في ظل استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 05:21 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1415.19 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1416.60 دولار للأوقية.

ومن المتوقع أن تشير البيانات الأمريكية، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، إلى ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية 0.1% في حزيران/ يونيو، وفقًا لمتوسط توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته ”رويترز“.

في غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار دون تغير يذكر تقريبًا مقابل سلة من العملات الرئيسية، إذ أبقى احتمال أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري العملة الأمريكية في موقف دفاعي.

وتضع الأسواق في الحسبان خفضًا للفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه بنهاية الشهر الجاري.

وبلغ الذهب 1438.63 دولار للمرة الأولى في 6 سنوات الشهر الماضي بدعم من توقعات بخفض بنوك مركزية كبرى لأسعار الفائدة ومخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

وعلى صعيد التجارة، قال ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، إنه والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر سيتحدثان مع نظرائهما الصينيين بالهاتف مجددًا هذا الأسبوع في إطار عملية استئناف المحادثات التجارية في الآونة الأخيرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2% إلى 15.35 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 0.3% إلى 1562.99 دولار.

وارتفع البلاتين 0.2% إلى 841.21 دولار للأوقية ليحوم قرب أعلى مستوى في شهرين عند 846.53 دولار، والذي بلغه في الجلسة السابقة.