أسعار الذهب تتماسك فوق 1400 دولار

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين، متماسكة فوق محور 1400 دولار، بعد أن هدأت بيانات صينية المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وعززت الشهية للأصول عالية المخاطر.

وفي الساعة الـ 05:49 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضًا 0.3% إلى 1411.99 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1414 دولارًا للأوقية.

وزاد الناتج الصناعي الصيني 6.3% عنه قبل عام في حزيران/ يونيو، متفوقًا على توقع يبلغ 5.2%، في حين نمت استثمارات الأصول الثابتة 5.8% على أساس سنوي بين كانون الثاني/ يناير وحزيران/يونيو، متفوقة أيضًا على توقع للمحللين بلغ 5.5%.

وقال ”خه وي لي“ من بنك المؤسسة المصرفية الصينية لما وراء البحار ”البيانات الاقتصادية الصينية الأفضل من المتوقع إنما تمحو بواعث القلق من تباطؤ عالمي ربما ليس بالعمق المتوقع، وبالتالي تؤدي إلى بيع لجني الأرباح في الذهب.“

في غضون ذلك، تباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2% في الربع الثاني من العام مقارنة به قبل سنة، وهو أضعف إيقاع في 25 عامًا على الأقل.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% في المعاملات الفورية إلى 15.16 دولار للأوقية.

وتقدم البلاتين 0.6% مسجلًا 832.64 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.6% أيضًا إلى 1555.22 دولار للأوقية.