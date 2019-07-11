بيع عنقود عنب نادر بنحو 11 ألف دولار في اليابان (صورة)

شهد مزاد علني في اليابان بيع عنقود عنب نادر بنحو 11 ألف دولار، لرجل أعمال ياباني؛ ما جعله أغلى عنقود عنب في العالم.

وشهدت مدينة ”كانازاوا“ اليابانية، المزايدة، حيث اشترى رجل الأعمال تاكاشي هوسوكاوا، والذي يمتلك سلسلة من فنادق الينابيع الساخنة في ولاية ”إيشيكاوا“، عنقود العنب الروبي الروماني، بـ11 ألف دولار.

ووفقًا لوكالة ”يونايتد برس إنترناشونال“ الأمريكية، احتوى العنقود على 24 حبة عنب أحمر، والذي ظهر في الأسواق اليابانية في عام 2008، وأصبح سلعة مرغوبًا فيها للغاية لمحتواه العالي من السكر والعصائر وقلة حموضته.

وكشف هوسوكاوا أنه عرض المبلغ الذي يعادل 1.2 مليون ين ياباني، للاحتفال بالسنوات الـ 12 التي انقضت على ظهور هذا النوع من العنب في الأسواق للمرة الأولى.

ويعتبر العنب الروبي بالغ الندرة، إذ من المتوقع بيع حوالي 26 ألف حبة عنب روبي روماني فقط هذا العام.

ولا يطرح من العنب الروبي كميات كبيرة للبيع دفعة واحدة للحفاظ على ندرته وزيادة الطلب عليه.