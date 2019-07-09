ماذا حل بأكبر طائرة في العالم بعد 3 عقود على البدء بصناعتها؟ (صور)

بقيت طائرة ”أنتونوف آن 225″، أكبر طائرة في العالم، غير مكتملة، منذُ أن بدأ الاتحاد السوفيتي بصناعتها في نهاية الحرب الباردة قبل 3 عقود.

وتحتاج شركة ”أنتونوف“، التي خزنت الطائرة المُنجز 70% منها، في مستودع أوكراني بعيدًا عن الأنظار منذُ عام 1989، إلى تمويل يبلغ حوالي 270 مليون جنيه إسترليني، بحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

ويُعتقد أن المهندسين السوفييت صمموا طائرة ”أنتونوف آن 225“ قرب نهاية الحرب الباردة، لتكون بمثابة وحش عملاق يتحدى الجاذبية ويساعد الشيوعية في سباقها مع الغرب نحو الفضاء، وتأكيد هيمنة الشرق على السماء.

وتبقى طائرة ”ذا ماريا“، التي صنعتها ذات الشركة، هي الأكبر على الإطلاق، إذ إنها كبيرة لدرجة أن الطيارين احتاجوا لتدريب خاص لقيادتها.

وصنعت ”ذا ماريا“ وهي كلمة أوكرانية تعني ”الحلم“، في عام 1988 من أجل برنامج مكوك الفضاء السوفيتي، بهدف نقل المركبة الفضائية، مازالت أكبر وأثقل طائرة في العالم، حيث تستطيع الطائرة ذات المحركات الـ6 حمل ما يصل إلى 10 دبابات أو حمولات تجارية تصل إلى 250 طنًا.

وتتميز ”ذا ماريا“ بـ32 عجلة وتبلغ مساحتها 905 أمتار، أي حوالي ضعف مساحة الطائرات الجامبو، وهي في العادة تحتوي على طاقم مكون من 22 شخصًا، بما في ذلك الطيارين وطاقم التحميل.

وعلى عكس ”ذا ماريا“، لا تزال طائرة ”آن 225“ الأكبر في العالم، دون اسم رسمي حتى الآن، حيثُ يبلغ عرضها عندالاكتمال 88.4 مترًا، وسيصل طولها إلى 84 مترًا، أي أطول بـ9 أمتار من طائرة الركاب الشهيرة ذات الطابقين ”Airbus A380 superjumbo“.

وأبلغت الصين شركة ”أنتونوف“ بأنها تريد المشاركة في استكمال طائرة ”آن 225“ بحلول هذا العام، ولكن الشركة واجهت صعوبة في نقل أجزاء الطائرة إلى الصين.