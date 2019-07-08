التحالف العربي يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

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قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي إن ”قوات التحالف تمكنت مساء الاثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة مستهدفة الأعيان المدنية“ بحسب ما أردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“. وأوضح العقيد المالكي أن ”الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات…