التحالف العربي يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي إن ”قوات التحالف تمكنت مساء الاثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة مستهدفة الأعيان المدنية“ بحسب ما أردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.
وأوضح العقيد المالكي أن ”الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، مؤكدًا استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.
وذكرت قناة العربية التلفزيونية أن حركة الملاحة الجوية بمطار أبها تسير بشكل طبيعي بعد اعتراض الطائرة المسيرة التي أطلقها الحوثيون.