رجل يتسلق واجهة ناطحة سحاب شهيرة (فيديو)

تسلق رجل مع شروق شمس اليوم الاثنين، الواجهة الزجاجية الشهيرة لناطحة السحاب ”شارد“ في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت الشرطة البريطانية، إنّها تلقت بلاغًا بعد تقارير عن تسلق رجل لناطحة السحاب“، مشيرة إلى أنّه ”يتحدث إلى أفرادها ولم يعتقل“.

وناطحة السحاب ”شارد“ هي أطول مبنى في غرب أوروبا وتقع قرب جسر لندن ويبلغ ارتفاعها 310 أمتار، وتضم مكاتب ومطاعم ومركزًا للبيع بالتجزئة وفندقًا.

ودأب العديد من المغامرين على تسلق واجهات ناطحات السحاب في دول عدة حول العالم، في محاولات لتحقيق أرقام قياسية، أو الاستعراض وإثارة الإعجاب، أو بغرض الشهرة.