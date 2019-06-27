هبوط اضطراري لطائرة هندية في لندن بعد إنذار بوجود قنبلة

هبطت طائرة ركاب هندية من طراز ”بوينغ 777“ اضطراريًّا في مطار ستانستيد بلندن، بمرافقة مقاتلتين بريطانيتين، اليوم الخميس، بعد تلقي الكابتن انذارًا بوجود قنبلة على متنها.

وكانت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الهندية، أقلعت من مطار مومباي في طريقها إلى نيويورك بالولايات المتحدة، عندما تلقى الكابتن الإنذار بوصولها فوق بحر أيرلندا.

ونقلت صحيفة ”مترو“ البريطانية، عن مصادر أمنية قولها، إن مقاتلتي تايفون تابعتين للجيش البريطاني رافقتا الطائرة إلى مطار ستانستيد، وقامتا بكسر حاجز الصوت في سماء لندن، لأسباب عملية وأمنية.

وأشارت إلى أن الطائرة هبطت بسلام في مطار ستانستيد، وتم فتح تحقيق في الحادث.