اعتصام أمام سفارة إيرانية بلندن احتجاجًا على استمرار اعتقال الناشطة نازنين زاغري

نظم عدد من البريطانيين يتقدمهم ”ريتشارد راتكليف“ زوج ”نازنين زاغري“ الناشطة المعتقلة في إيران، اعتصامًا أمام السفارة الإيرانية في العاصمة لندن.

وذكرت إذاعة ”فردا“ التابعة للمعارضة الإيرانية، اليوم الأحد، أن ”عددًا من البريطانيين بينهم ريتشارد راتكليف نظموا اعتصامًا أمام مبنى السفارة الإيرانية في لندن، احتجاجًا على استمرار السلطات الإيرانية في اعتقال الناشطة البريطانية من أصول إيرانية نازنين زاغري“.

وبدأت الناشطة والصحفية ”نازنين زاغري“، التي اعتقلها الحرس الثوري في 26 من يونيو/حزيران 2016، بتهمة ”السعي لقلب نظام الحكم“، السبت، للمرة الثانية إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على مواصلة اعتقالها.

وقال ريتشارد راتكليف في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إنه ”نصب خيمة اعتصام أمام مبنى السفارة الإيرانية في لندن وأضرب عن الطعام تضامنًا مع زوجته التي يعتقلها النظام الإيراني“.

وفي مطلع مارس الماضي، أعلنت بريطانيا توفير الحماية الدبلوماسية للمعتقلة ”نازنين زاغري“ لغرض تسهيل الإفراج عنها، فيما حذرت طهران من الخطوة واعتبرت أنها ”لن يغير من وضع سجنها“.

وقضت السلطات القضائية في 10 من أيلول/ سبتمبر 2016 بالسجن لمدة خمس سنوات ضد ”زاغري“ بتهمة التآمر ضد النظام.

وطالبت بريطانيا عدة مرات السلطات الإيرانية بالإفراج عن الناشطة زاغري، كان آخرها خلال زيارة وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت في نوفمبر الماضي.