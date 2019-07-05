إليسا ترد على منتقديها بعد حديثها عن اللاجئين السوريين (صورة)

أصرّت النجمة اللبنانية إليسا على موقفها بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، رغم سيل الانتقادات الجارف الرافض لتصريحاتها.

وجددت إليسا تأكيدها على رأيها في هذا الصدد، وغردت عبر ”تويتر“، قائلة: ”أنا مع عودة اللاجئين لبلدن لأن بلدن أحق فيهن“.

أنا مع عودة اللاجئين لبلدن لأن بلدن أحق فيهن، ولبنان عم يعاني أزمة اقتصادية ومنو قادر يتحمل. وأنا بحب الشعب السوري وإمي سورية وبريد يكونو مرتاحين بأرضن#بعيد_وبكرر — Elissa (@elissakh) July 5, 2019

وأضافت: ”لبنان عم يعاني أزمة اقتصادية ومنو قادر يتحمل، أنا بحب الشعب السوري وأمي سورية وبريد يكونو مرتاحين بأرضن.. بعيد وبكرر“.

ويأتي هذا وسط الجدل الدائر حول تصريحات إليسا، منذ أيام في هذا الشأن، حيث أعرب عدد من المتابعين عن رفضهم لتصريحاتها حول رغبتها في عودة اللاجئين السوريين والفلسطينيين إلى بلادهم، قائلة: ”بلادهم أولى بهم“.

وكانت إليسا صرحت في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حفلها الأخير بمهرجان موازين، أنها تتمنى عودة اللاجئين السوريين والفلسطينيين لبلادهم لأنها أولى بهم، على حد تعبيرها، نافية وجود أي حفل لها في سوريا خلال الفترة الحالية، وشددت على أنها تتواجد في أي مكان يريد الجمهور أن يسمعها فيه.