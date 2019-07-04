تعطل ”فيسبوك“ و“إنستغرام“ و“واتس اب“ يكشف كيف تفحص مواقع التواصل صورك

شهد العالم أمس الأربعاء عطلًا كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك وإنستغرام وواتساب“، أثر على الصور والتحميلات ومشاركة القصص.

اشتكى عشرات الآلاف من المستخدمين من عدم تحميل مواقع التواصل الاجتماعي الـ 3 لأي محتوى، بما في ذلك استقبال الرسائل وإرسالها والحالات statuses والصور ومقاطع الفيديو والصوت أيضًا.

ووفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، كشفت مشكلة تعطل تطبيقات فيسبوك عن كيفية مسح مواقع التواصل الاجتماعي لصور المستخدم بحثًا عن معلومات، فبدلًا من عرض الصور، كشفت المواقع عن الوسومات ”التاغ“ المرتبطة بالصور.

أوضح الخبراء أن كشف المواقع لتلك الوسومات، يكشف كيف ترى المواقع حياة المستخدم، من العطلات والحيوانات الأليفة إلى الهوايات والحياة الاجتماعية، إذ تعتمد الوسومات على نظام التعرف على الأشياء في الشركة الخاصة بالموقع، والذي يضيف وصف للصورة حتى إذا لم يقم المستخدم بذلك.

وبدأ موقع تعقب أعطال التطبيقات ”داون ديكتيتور“ Down Detector في تسجيل مئات الشكاوى بشأن إنستغرام في الساعة الـ2 بعد ظهر الأربعاء، وسجل بعده سلسلة من الشكاوى حول فيسبوك وواتساب قبل الساعة الـ3 مساءً.

وكشفت التقارير أن الخلل أثر بشكل أساس على المملكة المتحدة وأوروبا الوسطى، كما أكد متحدث باسم فيسبوك: “ ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون حاليًّا مشكلة في تحميل الصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى على تطبيقاتنا، نعمل حاليًّا على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن“.

ومع ذلك، لم توضح شركة فيسبوك طبيعة الخلل أو تحدد العطل بالضبط والذي تم حله.