الكونغرس يطالب ”فيسبوك“ بوقف تطوير ”ليبرا“ و“كالبيرا“

طلب الكونغرس الأمريكي من شركة ”فيسبوك“ التوقف الفوري في خطط تطوير عملتها الرقمية المسماة ”ليبرا“، وكذلك المحفظة الرقمية ”كاليبرا“، لأخذ الوقت الكافي للتحقيق في المخاطر المحتملة التي تُشكلها على النظام المالي العالمي.

وتقول صحيفة ”الغارديان“ البريطانية إن لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي، وفي رسالة إلى ”فيسبوك“، أوضحت أنها تريد دراسة المخاطر المتعلقة بأمن الفضاء الإلكتروني والأسواق المالية العالمية ومخاوف الأمن القومي.

وتتضمن الرسالة أن ”فيسبوك وبالنظر إلى أن لديها بيانات أكثر من ربع سكان العالم، فمن الضروري أن تتوقف على الفور عن خطط تنفيذ عملة ليبرا حتى تتاح للهيئات التنظيمية والكونغرس فرصة دراسة هذه القضايا واتخاذ الإجراءات اللازمة“.

وتشير الرسالة الى أن ”هذه المنتجات قد تلجأ إلى تقديم نفسها لنظام مالي عالمي جديد تمامًا قائم خارج سويسرا، ينوي منافسة العملة النقدية الأمريكية والدولار الأمريكي، وهذا يثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية والتداول والأمن القومي والسياسة النقدية ليس فقط لمستخدمي فيسبوك الذين يزيد عددهم عن ملياري مستخدم، بل أيضًا للمستثمرين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.“

وستعقد لجنة الكونغرس جلسة استماع كاملة حول عملة ليبرا في الـ 17 من يوليو الجاري، لكون ”المعلومات الضئيلة المقدمة عن هدف ودور والاستخدام المحتمل والآمن لعملة ليبرا ومحفظتها الإلكترونية، تكشف عن مجال هائل للمخاطر ونقص الحماية التنظيمية الواضحة“.

وقال متحدث باسم ”فيسبوك“: ”نتطلع إلى العمل مع المشرعين مع تقدم هذه العملية إلى الأمام، بما في ذلك الإجابة عن أسئلتهم في جلسة لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب المقبلة“.