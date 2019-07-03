أسعار الذهب تلامس ذروتها في أسبوع

لامست أسعار الذهب ذروتها في أسبوع، اليوم الأربعاء، مدفوعة بإقبال على الملاذات الآمنة مع انحسار الآمال في حل سريع للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، في حين تعمقت المخاوف من نمو اقتصادي ضعيف في ظل نزاع تجاري محتمل مع أوروبا.

وفي الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعًا 0.5% إلى 1425.64 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة، سجل المعدن 1435.99 دولار، ذروته منذ 25 يونيو حزيران.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.5% إلى 1429.30 دولار للأوقية.

وقال بنجامين لو، المحلل في فيليب فيوتشرز، إن استمرار ضعف بيانات التصنيع العالية والحماية التجارية الأمريكية يدعمان على ما يبدو إغراء الذهب للمستثمرين العازفين عن الأصول العالية المخاطر.

وبعد أيام فقط من التوصل إلى هدنة تجارية مع الصين، التفت مكتب الممثل التجاري الأمريكي إلى أوروبا يوم الاثنين في نزاع طويل الأمد بشأن دعم الطائرات، مضيفًا منتجات جديدة على قائمة سلع الاتحاد الأوروبي التي قد تخضع لرسوم جمركية.

ويتنامى أيضًا تشكك السوق في إمكانية التوصل إلى حل سريع لحرب التجارة الأمريكية الصينية المستعرة منذ عام بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أي اتفاق ينبغي أن يكون لمصلحة واشنطن.

وارتفع سعر الفضة 0.2% في المعاملات الفورية إلى 15.33 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.4% إلى 830.82 دولار للأوقية، وتقدم البلاديوم بالنسبة ذاتها إلى 1563.66 دولار للأوقية، بعد أن لامس ذروة أكثر من ثلاثة أشهر عند 1568 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.