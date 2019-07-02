ارتفاع أسعار الذهب بفضل مخاوف النمو العالمية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إثر هبوط حاد في الجلسة السابقة، فيما يخشى مستثمرون من حدوث تباطؤ اقتصادي وسط بيانات ضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية عالميًا، وتوترات تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1391.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:03 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل 1.8% في الجلسة السابقة في أكبر خسارة يومية من حيث النسبة المئوية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وصعد الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 0.4% إلى 1394.4 دولار للأوقية.

وقالت محللة السوق في ”سي.إم.سي ماركتس“، مارغريت يانغ يان: ”عاد الخلاف التجاري لصدارة المشهد اليوم، وتحول المتعاملون من الولايات المتحدة والصين إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي“.

وأمس الاثنين، كثفت الولايات المتحدة الضغط على أوروبا بشأن الخلاف على دعم الطائرات، وهددت بفرض رسوم على سلع إضافية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات دولار، فضلاً عن سلع بقيمة 21 مليار أعلنت فرض رسوم عليها في أبريل/ نيسان.

وفي غضون ذلك، انكمشت أنشطة المصانع في معظم أنحاء أوروبا وآسيا في يونيو/ حزيران، بينما سجل نمو قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة ضعفًا، مما يُبقي ضغوطًا على صانعي السياسات لتفادي حدوث ركود.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.3% إلى 15.17 دولار للأوقية، بينما زاد البلاديوم 0.1% إلى 1548 دولارًا. وربح البلاتين 0.8% إلى 836.68 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في سبعة أسابيع تقريبًا يوم الإثنين.