وفاة عزت أبوعوف.. فنانون ينعون ”الأستاذ“ بكلمات مؤثرة

فُجع الوسط الفني في الساعات الأولى من صباح اليوم، بوفاة النجم المصري الكبير عزت أبو عوف، وذلك بعدما أعلنت شقيقته الفنانة المصرية مها أبو عوف، رحيله داخل غرفة الرعاية المركزة، بمستشفى الصفا في منطقة المهندسين بالجيزة، عن عمر ناهز الـ70 عامًا بعد صراع مع المرض.

وتسابق العديد من نجوم الفن في مصر، على توديع الفنان الراحل بكلمات مؤثرة، من خلال حساباتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن أبرزهم محمد هنيدي، ومحمد فؤاد، وإلهام شاهين، ومحمد إمام ورانيا يوسف.

وكتب الفنان محمد هنيدي تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“، قائلًا: ”البقاء لله في المحترم الجميل عزت أبو عوف“.

البقاء لله في المحترم الجميل عزت ابو عوف pic.twitter.com/RW3Gt1HItt — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) July 1, 2019

ونشرت الفنانة رانيا يوسف صورة للنجم الراحل عبر حسابها على ”تويتر“، مؤكدة أنها تعلمت منه الكثير، وأرفقتها بتعليق: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدنا فنانًا كبيرًا وخلوقًا تعلم منه الكثيرون، وداعًا الدكتور عزت أبو عوف“.

إنا لله وإنا اليه راجعون، فقدنا فنان كبير وخلوق تعلم منه الكثيرون، وداعا الدكتور عزت ابو عوف. pic.twitter.com/O8Z4fe78oK — رانيا يوسف (@RaniahYousief) July 1, 2019

ونعت الفنانة إلهام شاهين، النجم عزت أبو عوف، من خلال صورة له عبر حسابها على ”انستغرام“، وعلقت قائلة: ”إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحم تلك النفس الطيبة التي فارقت الدنيا وانتقلت إلى جوارك رحم الله روحًا كان وجودها في الدنيا جميلًا“.

وغرد الفنان محمد عادل إمام، عبر حسابه على ”تويتر“، قائلًا: ”إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله في وفاة الفنان الكبير ‎#عزت_أبو_عوف الله يرحمه ويصبر أهله“.

إنا لله وإنا إليه راجعون

البقاء لله في وفاة الفنان الكبير #عزت_أبو_عوف

الله يرحمه و يصبر أهله pic.twitter.com/Jj3s2IKDbM — Mohamed Emam (@Mohamed_Emam) July 1, 2019

ويعتبر الفنان المصري محمد فؤاد، من أبرز من اكتشفهم الفنان الراحل، حيث وصفه في نعيه الذي نشره عبر حسابه على ”إنستغرام“ بالأستاذ العزيز، فكتب قائلًا: ”إنا لله وإنا إليه راجعون رحمة الله عليك يا أعز وأغلى الناس رحمة الله عليك يا من كنت أطيب قلب وأخلص وأوفى صديق“.

وأضاف: ”رحمة الله عليك يا أستاذي العزيز نسأل الله العظيم الرحمن الرحيم أن يدخلك جنات النعيم وأن يسكنك الفردوس الأعلى من الجنة وداعًا يا دكتور عزت أبو عوف“.

ونشر الفنان هاني رمزي صورة لعزت أبو عوف، عبر حسابه على ”تويتر“، وعلق قائلًا: ”الله يرحمك يا زيزو يا أعز وأغلى صديق يا أجمل فنان وإنسان عرفته عارف إن فراقك صعب قوي لكن هي الدنيا كده وده أمر الله وربنا يصبرنا ويعزي كل محبيك في كل الدنيا مع السلامة يا حبيبي #عزت_أبوعوف“.

الله يرحمك يا زيزو يا أعز وأغلى صديق يا أجمل فنان وإنسان عرفته عارف إن فراقك صعب قوى لكن هى الدنيا كده وده أمر الله وربنا يصبرنا ويعزى كل محبيك فى كل الدنيا مع السلامه يا حبيبى #عزت_أبوعوف pic.twitter.com/TVv5hGWTym — Hany Ramzy (@HanyRamzy) July 1, 2019

ونشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة جمعتها بالفنان الراحل، وعلقت: ”البقاء لله توفي الفنان المحترم الراقي الخلوق الدكتور عزت أبوعوف رحمه الله وثبته عند السؤال وأسكنه فسيح جناته، قلبي حزين جدًا، خالص عزائي لأسرته الكريمة إنا لله وإنا إليه راجعون“.

كما نعاه الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين في مصر، من خلال حسابه على ”إنستغرام“، فكتب قائلًا: ”وداعًا يا أعز الناس“.

وكتبت المطربة إيناس عز الدين، عبر صفحتها الرسمية على ”فيسبوك”، قائلة: ”حبيبنا كلنا مات، عزت أبو عوف في ذمة الله، صعب عليا اقولها وإيدي مش مطاوعاني اكتبها وبتترعش“.

وأضافت: ”حبيبي اللي دخلت بيته واتشرفت بمعرفته ومقابلته ورقي أخلاقه وتواضعه وذوقه وكرمه وكل حاجة حلوة مهما قولتها مش حتوفيه حقه راح خلاص كنت هموت وازورك بس قالولي ممنوع عنك الزيارة“.

وتابعت: ”روحت قبل ما أودعك يا غالي على قلبي وقلوب الناس كلها ياللي مافيش إنسان مش بيحبك ويفتكرك بالفرح والضحك والبهجة والفن وياما مديت إيدك لناس هما دلوقتي من اكبر نجوم في الوطن العربي، حرقة قلبي عليك ما تتوصفش، في أمان الله وإلى لقاء مهما طال فهو قريب، إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله وحده“.

ونشرت الفنانة سمية الخشاب صورة له عبر حسابها على ”إنستغرام“، وعلقت قائلة: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، رحل مايسترو الفن المصري الفنان الأنيق عزت أبوعوف، كنت راقيًا جدًا في تمثيلك ومحترمًا، ربنا يرحمك يارب، فنان خفيف الروح متعدد المواهب عزت أبو عوف في ذمة الله“.

وأكد الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، أنه سيتم تشييع جنازة الفنان عزت أبو عوف بعد صلاة الظهر اليوم الاثنين من مسجد السيدة نفيسة، على أن يتم تشييع الجثمان ودفنه بمقابر آل راتب، في منطقة المجاورين بالقاهرة.

وكان الفنان عزت أبو عوف قد عانى من أزمة صحية شديدة في السنوات الأخيرة بدأت بإصابته بفيروس في أذنه الوسطى، كما أجرى جراحة قلب مفتوح في أغسطس عام 2015، إلا أنه دخل المستشفى في الثاني من يونيو الماضي، في حالة حرجة حتى وافته المنية صباح اليوم الأول من يوليو عن عمر ناهز الـ70 عامًا.

واشتهر الفنان عزت أبو عوف بالعديد من الأدوار المتنوعة في مسيرته الفنية الحافلة، مزج فيها بين الكوميديا والشر، إضافة للإسهامات الموسيقية المتميزة مع فريق ”فور إم“، ومن أعماله: ”طيور الظلام، واحد من الناس، عبود على الحدود، عمر وسلمى، بخيت وعديلة 2، هوانم جاردن سيتي، زيزينيا، ظل الرئيس، الأب الروحي“، وغيرها.