وفاة الفنان المصري عزت أبو عوف

توفي الفنان المصري عزت أبو عوف، صباح اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض في مستشفى الصفا بالقاهرة.

وأعلنت الفنانة مها أبو عوف في تصريحات خاصة لـ إرم نيوز، خبر وفاة شقيقها صباح اليوم.

وكان أبو عوف خضع لجراحة في القلب عام 2015 وتعافى منها لكنه عانى من مشكلات صحية مؤخرا أدت لتدهور صحته.

ونعت نقابة المهن التمثيلية المصرية عزت أبو عوف وقالت بصفحتها الرسمية على فيسبوك إن الفنان الراحل ”كان نموذجا للفنان المحترم والخلوق.. كان وسيظل رمزا من رموز الفن المصري“.

وكان آخر ظهور للفنان عزت أبو عوف، برفقة المطرب المصري عمرو دياب، في إعلان لإحدى شركات الاتصالات.

وللفنان الراحل، رصيد حافل من الأعمال في السينما والدراما التلفزيونية، كما تولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عام 2006 ولمدة 7 سنوات.