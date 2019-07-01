فجر السعيد تلمح إلى إهانة أصالة للبحرين (فيديو)

لمحت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، إلى إهانة الفنانة السورية أصالة للبحرين، بعد ظهورها بحذاء لونه أحمر، معتبرة أن رمزية اللون الأحمر تشير إلى علم البحرين وجواز سفرها الأحمرين.

ونشرت أصالة مقطع فيديو ظهرت فيه تتحدث عن مشكلة بقدمها حرمتها من ارتداء نوع معين من الأحذية، لكنها تخلصت من المشكلة وأرادت مشاركة متابعيها فرحتها بالحذاء الأحمر الذي ارتدته.

لكن الإعلامية فجر السعيد، وعبر برنامجها التلفزيوني، أخذت الأمر إلى منحى آخر، عندما قالت إن أصالة تلبس أحذية في كل الحفلات، محذرة إياها من مغبة إهانة البحرين، وإن كانت تقصد ذلك عمدًا أم لا.

وأشارت فجر السعيد إلى أن هناك احتمالية بأن أصالة، لم تقصد ذلك ونشرت الفيديو بهذا الحذاء بنية طيبة، معبرة عن أملها بأن تكون ”فاهمة غلط“، مطالبًة إياها بحذف الفيديو خاصًة أنه تم تنبيهها.

وأكدت أن الناس قد تفهم الأمر بشكل خاطئ لأن البنطال أبيض والحذاء أحمر، وطالبت كل من يعرف أصالة، بالتحدث إليها لحذف الصورة والفيديو، وإلا فلتعيد جواز السفر البحريني الذي تملكه للدولة وتقول يكفيني جنسيتكم لعشر سنوات.

من جهتها استجابت النجمة السورية أصالة، لتعليق فجر السعيد، رغم الخلافات الكبيرة بينهما، وقامت بالفعل بحذف مقطع الفيديو وكذلك الصورة التي ظهرت فيها وهي ترتدي هذا الحذاء من حسابها على ”إنستغرام“.

وكانت أصالة، نشرت صورة لها بالحذاء الأحمر، وعلقت: ”للمرة الأولى في حياتي ألبس حذاءً لطالما حلمت أنّ ألبسه وذلك لأنّني واظبت على تماريني الرّياضيّة، وصمّمت أنّ أتخلّص من المانع، وتحكّمت بعضلة في قدم رجلي واستمتعت بحذائي الأحمر“.

ولم يفهم جمهورها ماذا تقصد ولماذا لم ترتد هذا الحذاء من قبل، فنشرت فيديو أوضحت فيه السبب، بأن مشط قدمها به مشكلة ولابد من ارتداء حذاء يغطي قدمها كي تكون مريحة أكثر، ولأنها التزمت بالتمارين استطاعت أن ترتدي الحذاء الذي حلمت به.

يُذكر أن أصالة، أحيت قبل يومين حفلًا غنائيًّا بالسعودية ضمن ليلة سهم بمشاركة أسماء لمنور ونوال الكويتية ورابح صقر وراشد الفارس.