الفنانة اليمنية بلقيس ترفع دعوى قضائية ضد الإعلامية فجر السعيد (فيديو)‎

View this post on Instagram

. #بلقيس_فتحي لأبوها ما عاش من يغلط عليك .. @beauty_care_forever2 . @beauty_care_forever2 . تعبت من وزنك الزائد ???? مليت???? من الرجيم والتخلص من الدهون اخسر 15كيلو ب20يوم .. تواصل واتس00966598258261 مع د هبة.وبتساعدك للحل حياكم بحسابي انستقرام @beauty_care_forever2 . سناب foreverclean20