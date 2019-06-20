الفنانة اليمنية بلقيس ترفع دعوى قضائية ضد الإعلامية فجر السعيد (فيديو)‎

أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن استدعائها من النيابة الكويتية للتحقيق معها في دعوى قضائية رفعتها ضدها المطربة اليمنية بلقيس فتحي، موضحة أنها ستذهب للنيابة اليوم.

وأعلنت فجر السعيد عن ذلك خلال حلقتها الجديدة ببرنامجها ”هنا الكويت“، والتي عُرضت قبل ساعات، دون الكشف عن أي تفاصيل محل الدعوى، إلا أنها عادت وسخرت من جنسية بلقيس مجددًا خلال الحلقة.

ونشرت السعيد مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات العالمي ”تويتر“، وعلقت: ”المطربة اللي صارت حسب كلامها إماراتية بلقيس رافعة علي قضية في بلدي الكويت“.

المطربه اللي صارت حسب كلامها إماراتيه #بلقيس رافعه علي قضيه في بلدي الكويت … امممممم طيب ممكن بلقيس بنت المطرب اليمني احمد فتحي ووالمطرب السعودي ماجد المهندس والمطربه البحرينيه اصاله …. يتجمعون مع بعض ويغنون خليجنا واحد عشان يعيشون معانا الجو الخليجي والا مايصير ???? pic.twitter.com/yw6OkShxhd — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) June 20, 2019

ولم تكتف ”فجر“ بالسخرية من جنسية بلقيس فحسب بل تعدتها لأصالة وماجد المهندس، فأضافت قائلة: ”امممممم طيب ممكن بلقيس بنت المطرب اليمني أحمد فتحي والمطرب السعودي ماجد المهندس والمطربة البحرينية أصالة، يتجمعون مع بعض ويغنون خليجنا واحد عشان يعيشون معانا الجو الخليجي وإلا ما يصير“.

وكانت الإعلامية الكويتية فجر السعيد قد هاجمت الموسيقار اليمني أحمد فتحي، والد المطربة بلقيس، بعد حديثه عن المطرب السعودي عبادي الجوهر، وتصريحه بأنه ملك العود وليس الجوهر.

وقالت فجر السعيد عبر برنامجها ”هنا الكويت“، إن ”أحمد فتحي يقول إنه ملك العود، وليس عبادي الجوهر“، وأقول له: ”استريح، مالك دخل بعبادي الجوهر، أنت شاطر وتعزف زين“.

وواصلت السعيد هجومها ملوحة بجنسية ابنته المطربة بلقيس، قائلة: ”ما شاء الله بنتك تغني وصارت إماراتية، رغم أن والدها يمني، وإن شاء الله تصير مثلها“.

وردت عليها بلقيس من خلال مقطع فيديو عبر موقع ”إنستغرام“، خلال حفل لها، وعلّقت: ”ولا عاش ولا كان اللي يغلط عليك يا أبي“، حيث ظهرت وهي تُقبل يد والدها الموسيقار أحمد فتحي، وسط تصفيق حار من الجمهور، ثم يقوم بالجلوس خلفها للعزف لأغانيها.