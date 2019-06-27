الفنان الكويتي عبدالله يتزوج للمرة الثالثة (صورة)‎

كشف الفنان الكويتي عبدالله بهمن، عن عقد قرانه في أجواء عائلية، بينما لم يكشف عن زوجته، سواء اسمها أو شكلها، ليسجل بذلك زواجه الثالث ، لذا كانت في أجواء هادئة بعيدًا عن الاحتفالات الصاخبة التي تصاحب تلك المناسبات.

ونشر ”بهمن“، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، صورة له خلال عقد قرانه، وأرفقها بآية قرآنية: ”ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون“.

وتابع بهمن منشوره قائلًا: ”الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات تم عقد قراني وأسأل الله التوفيق لي ولكم.. دعواتكم“.

وتفاعل متابعو الفنان الكويتي، مع فرحته بعقد قرانه، بتقديم التبريكات والتهاني والدعاء له بإتمام زيجته على خير، والتوفيق له ولزوجته، وأن يكفيهما الله شر العين.

جدير بالذكر أن الفنان عبدالله بهمن، كان قد أثار الجدل منذ وقت سابق، بطلبه الزواج من الفنانة المصرية ياسمين صبري، التي رفضت طلبه، وكشف عن ذلك بقوله: ”والله أحبها ياسمين صبري وكتبتلها في أكونتها إذا أنت مطلقة فأنا جاهز“، حيث كان رد فعلها أن صكته بلوك.

وكان بهمن قد تزوّج مرتين من قبل، حيث كانت زيجته الأولى من الفنانة هنادي الكندري عام 2012، إلا أنه انفصل عنها، ثم تزوّج من فتاة من خارج الوسط الفني عام 2015، إلا أنه انفصل عنها أيضًا.