الفنان الكويتي عبدالله يتزوج للمرة الثالثة (صورة)‎

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ …… الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات تم عقد قراني واسال الله التوفيق لي ولكم ❤️ دعواتكم #السعودية #قطر #الكويت #البحرين #الامارات #عمان #مصر #العراق