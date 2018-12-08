عبدالله بهمن: لا يمكن إلغاء “الشواذ والجنس الثالث” من المجتمع الكويتي (فيديو)

أبدى الفنان الكويتي عبدالله بهمن غضبه من أحد نشطاء السوشال ميديا، الذي وجه انتقادات شديدة لنجوم الفن ووصفهم بأنهم لا يمثلون المجتمع الكويتي وأن 90% منهم ليسوا كويتيي الأصل في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل.

وشدد عبدالله – في فيديو عبر صفحته بتطبيق “سناب شات”- على أنهم يقدمون المشكلات التي يعاني منها المجتمع الكويتي حتى ولو كان فرد واحد فقط هو من يشعر بالتعب منها، لافتًا إلى أن هذا الشخص الوحيد من حقه أن يمثل بالدراما الكويتية.

وقال النجم الكويتي إن بيئة الفن الكويتي أفضل وأنظف ألف مرة من بيئة المنتقدين، مؤكدًا أن البويات “الفتاة المسترجلة” والجنوس “الجنس الثالث” فئات موجودة بالمجتمع الكويتي ويجب التعبير عنهم بالأعمال الدرامية ولا يمكن إلغاؤهم.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن يقدم الفن قصصًا وحكايات سعيدة فقط ولا يعبر عن مشكلات المجتمع، مطالبًا من يقومون بتصوير فيديوهات لتوجيه انتقادات أن يكونوا موضوعيين ولا يتحدثون بدون احترام عن الفنانين.

وكان الفنان الكويتيّ عبد الله بهمن قد أثار جدلًا كبيرًا مؤخرًا بعد ظهوره في مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر السوشال ميديا يتحدث فيه عن حبه للفنانة المصرية ياسمين صبري، قائلًا: “والله أحبها ياسمين صبري وكتبتلها في أكاونتها إذا أنت مطلقة فأنا جاهز.. ولكنها عطتني بلوك.. لأني كنت كاتب نفس الجملة لمي عز الدين”.

ونفى بعدها بهمن في فيديو جديد، عبر حسابه على “سناب شات”، نيّته التقدّم للزّواج من ياسمين صبري بشكل جدي، مؤكدًا أنّه كان يمزح بشأن هذا الأمر، مضيفًا: “لا كلمتها ولا كتبتلها.. أنا قاعد أتغشمر (أمزح).. أنا لو أبغى ياسمين صبري ولا غيرها أعرف شلون أجيبها وأخطبها وأتزوجها وأقعدها عندي بالبيت”.