بوتين وولي العهد السعودي يناقشان قضايا الطاقة في قمة العشرين في اليابان

قال المساعد في الكرملين يوري أوشاكوف اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سيناقشان قضايا الطاقة خلال اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان الشهرَ الجاري.
ويأتي الاجتماع قبل أيام من انعقاد اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وبعض منتجي النفط المستقلين من بينهم روسيا، في فيينا، لمناقشة مستقبل اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي الذي ينتهي سريانه في نهاية يونيو/ حزيران.
وقال يوري أوشاكوف، إن بوتين وولي العهد السعودي سيناقشان زيارة الرئيس الروسي للسعودية في أكتوبر/ تشرين الأول.