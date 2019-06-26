بوتين وولي العهد السعودي يناقشان قضايا الطاقة في قمة العشرين في اليابان

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قال المساعد في الكرملين يوري أوشاكوف اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سيناقشان قضايا الطاقة خلال اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان الشهرَ الجاري. ويأتي الاجتماع قبل أيام من انعقاد اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وبعض منتجي النفط المستقلين من بينهم روسيا، في…