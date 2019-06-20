مصادر: إنتاج النفط الخليجي لن يبتعد عن هدف أوبك في يوليو

رجحت مصادر في أوبك يوم الخميس، إبقاء منتجي أوبك الخليجيين إنتاجهم النفطي في تموز/ يوليو عند المستوى الذي تستهدفه المنظمة، رغم انتهاء اتفاق خفض المعروض العالمي الحالي في نهاية يونيو حزيران.

وبحسب المصادر، فإن إنتاج السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، سيظل في حزيران/ يونيو قريبًا من مستوى إنتاج مايو/ أيار، كما أن إنتاجها في تموز/ يوليو لن يحيد عن مستوى التزامها بموجب اتفاق خفض المعروض الذي تقوده أوبك.

وبلغ إنتاج النفط السعودي في مايو/ أيار 9.67 مليون برميل يوميًا، وفقًا لبيانات أوبك. وتضخ الرياض في الأشهر الأخيرة دون المستوى المحدد لها في اتفاق أوبك البالغ 10.3 مليون برميل يوميًا.

وكشفت المصادر أن الكويت والإمارات، وهما منتجان رئيسيان آخران في أوبك، ستبقيان أيضًا إنتاجهما في يوليو/ تموز عند مستوى هدف أوبك ولن ترفعا الإنتاج.

وفي مايو/ أيار، ضخت الكويت 2.709 مليون برميل يوميًا، في حين بلغ إنتاج النفط الإماراتي 3.055 مليون برميل يوميًا، والرقمان دون المستهدف لكل منهما في اتفاق أوبك.