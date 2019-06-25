أحمد حلمي يعود إلى السينما بعد غياب 3 أعوام

أعلن النجم المصري أحمد حلمي، عودته للسينما بعد غياب استمر 3 أعوام، وذلك بفيلم جديد يحمل اسم ”خيال مآتة“، وسيتم عرضه في موسم عيد الأضحى السينمائي.

وكشف ”حلمي“ عن 3 بوسترات للفيلم من خلال حسابه الخاص على موقع الصور والفيديوهات العالمي ”إنستغرام“، خاصية ”إنستغرام ستوري“، حيث ظهر وهو يرتدي الـ“ماسك“، على وجهه وأخفى ملامحه تمامًا.

وعلقّ أحمد حلمي، على بوسترات الفيلم قائلًا:“خيال مآتة، عيد كبير“، فيما علقّ على أخرى بالقول: ”زيزو“، في إشارة للشخصية التي سيقدمها في الفيلم.

وهنأه عدد من أصدقائه الفنانين على هذه العودة، متمنين له التوفيق، ومن بينهم: ياسمين عبدالعزيز، ومحمد عبدالرحمن، وعباس أبو الحسن، وحمدي الميرغني، ومحمد محمود عبدالعزيز، وعمرو عبدالجليل.

وأعرب المتابعون عن اشتياقهم له، معلنين انتظارهم لعرض الفيلم في السينمات، فيما وصفه آخرون بأنه ”نمبر وان“ الحقيقي.

وكشف مصدر مقرَّب، من الفنان أحمد حلمي، أنه سيظهر بشخصية ”نصَّاب“، لأول مرة، حيث يهتم بـ“الأنتيكات“، ويستخدم ”عُملة معدنية“، مع كل علمية نصب يقوم بها، حيث يعتمد على لغة خاصة مع هذه العُملة، لتحدد له مصير العملية سواء بنجاحها من عدمه.

وتدور أغلب مشاهد فيلم ”خيال مآتة“، خلال فترة الستينيات، حيث صُممت الديكورات والملابس لتلائم هذه الفترة الزمنية، ويظهر أحمد حلمي في صورة رجل بالعقد الرابع من عمره، ومع تصاعد الأحداث بطريقة الفلاش باك، يظهر بشخصية أخرى على أنه ”شاب“.

وكان آخر أعمال أحمد حلمي، السينمائية من خلال فيلم ”لف ودوران“، وشاركه البطولة: دنيا سمير غانم، وصابرين، وميمي جمال، وجميلة عوض، وإنعام سالوسة.

وفيلم ”خيال مآتة“ من بطولة: أحمد حلمي، ومنة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، ولطفي لبيب، وعبد الرحمن أبو زهرة، وغيرهم من النجوم، وسيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، ومن إخراج خالد مرعي.