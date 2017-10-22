أحمد حلمي يكشف حقيقة إصابته بـ”السرطان” مجددًا (صورة)

نفى النجم المصري أحمد حلمي ما تداولته وسائل إعلام حول إصابته مجددًا بمرض السرطان، مؤكدًا أن ذلك الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة.

وطالب “حلمي” متابعيه، بعدم تصديق الشائعات التي تتحدث عن إصابته مجددًا بمرض السرطان.

وكتب منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”، قائلًا: “مساء الفل على أحلى وأجمل ناس متصدقوش الشائعات، انتشر خبر إني مريض، ده خبر غير صحيح”.

وأضاف في منشوره قائلاً: “أنا الحمد لله رب العالمين مش مريض، وبشكر كل الناس اللي كلموني أو بعتولي يطمنوا عليا”.

وكان الأطباء اكتشفوا إصابة “حلمي” بمرض السرطان العام 2014، الأمر الذي اضطره للخضوع لفترة علاج طويلة، تماثل على إثرها للشفاء.