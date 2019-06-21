ريهام عبد الغفور: أخفيت عن زوجي قاتل ”فريدة“ (فيديو إرم)

قالت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور، إنها طوال فترة تصوير مسلسل ”زي الشمس“، لم تكشف عن قاتل ”فريدة“ لأي شخص حتى زوجها، موضحة أنه تم تغيير النهاية حتى تختلف عن نهاية العمل الأجنبي الأصلي.

ودافعت ريهام في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“ خلال حضورها حفل تكريم حزب الوفد لنجوم دراما رمضان 2019، عن شخصية ”فريدة“ في المسلسل، لافتة إلى أنها فتاة مظلومة، لأنها وقعت في العديد من الأخطاء بسبب تهورها واندفاعها.

وتابعت: ”أتمنى أن يكون هناك جزء ثانٍ من المسلسل ولكن أظن أنه لن يكون هناك دور لشخصية فريدة“.

وأعربت ريهام عن سعادتها بنجاح المسلسل وردود الأفعال التي تلقتها عن تجسيدها شخصية ”فريدة“، موضحة أنها تلقت تشجيعًا كبيرًا واستحسانًا من والدها الفنان أشرف عبد الغفور على أدائها في العمل.