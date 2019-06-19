محمد رمضان يصر على الظهور عاريًا في كليب ”بابا“ (فيديو)

تحدى الفنان المصري محمد رمضان، قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، والتي تنص لائحته على عدم ظهور أي ممثل ”عاريًا“ في أعماله الفنية، وظهر عاريًا في فيديو كليب أغنيته الجديدة ”بابا“.

وطرحت شركة ”روتانا“، فيديو كليب الأغنية عبر قناتها على موقع الفيديوهات ”يوتيوب“، وظهر محمد رمضان، في الأغنية بشخصيتين، الأولى كانت داخل أحد المتاحف، في شكل ”زائر“، للمتحف.

وظهر محمد رمضان، في الشخصية الثانية وهو يرتدي ملابس أحد المقاتلين، حيث جلس على مقعد يشبه المقعد الذي تنافس عليه أبطال مسلسل صراع العروش، Game of Thrones.

وتجمع عدد من الفتيات حول محمد رمضان، واللاتي ظهرن كـ“موديل“، في الكليب، إضافة إلى استعانته ببعض الشباب الذين ظهروا في صورة المقاتلين، وأكد ”رمضان“، في العديد من محطات الكليب أنه سيُحدِث ”زلزالًا“.

وفي مطلع كلمات الأغنية يقول محمد رمضان: ”بابا، بابا مين يابني، اللي جاي هيوجع أكتر، دي حقيقة ومش بتكبر، عاوزك تقعد تتفرج، زلزال وبمليون ريختر“.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتحدى فيها محمد رمضان، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إذ ظهر في أحد مشاهد مسلسله ”زلزال“، الذي عُرض في رمضان الماضي، ”عاريًا“، في مشهد له مع الفنانة المصرية نسرين أمين، وهو ما أثار الكثير من الجدل وقتها.

يُذكر أن محمد رمضان، أحيا أولى حفلاته الغنائية في مصر، في ساحة مركز المنارة، وصعد مسرح الحفل الذي صُمم خصيصًا له، بسيارته ”البورش“، وعدد من الدراجات النارية، وظهر على المسرح ”عاريًا“، ما أثار الكثير من الجدل وحُرر ضده بعض البلاغات والشكاوى.