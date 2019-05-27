محمد رمضان يتعاقد على مسلسل رمضان 2020

أعلن الفنان المصري محمد رمضان، تعاقده مع المنتج تامر مرسي صاحب شركة سينرجي، على مسلسل رمضاني لعام 2020، رسميًّا، وذلك استثمارًا لتعاونهما بعد ”زلزال“.

ونشر رمضان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“، صور التوقيع مع تامر مرسي، وعلق: ”الله ولي التوفيق .. اليوم تعاقدت على مسلسلي القادم رمضان 2020 مع المنتج تامر مرسي منتج مسلسل زلزال ثقة في الله نجاح متصاعد ومستمر“.

وكان الفنان محمد رمضان، شارك في السباق الرمضاني هذا الموسم، بمسلسل ”زلزال“، والذي تدور أحداثه في فترة زلزال 1992، عن رجل يشتري منزلًا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع ”زلزال 1992“ الذي يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته، فيرفض حينها البائع تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يقع عليها لورثة الراحل، ما يخلق صدامًا بينه وبين ابن المتوفى، وعلى الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع، فإن والد الفتاة يقف عائقًا.