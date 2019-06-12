مصر تعلن ارتفاع العجز التجاري 4.15 مليار دولار

مصر تعلن ارتفاع العجز التجاري 4.15 مليار دولار

المصدر: محمود علي - إرم نيوز

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الأربعاء، ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري 4.15 مليار دولار خلال شهر آذار/مارس 2019 ، مقابل 3.77 مليـار دولار لنفس الشهر مـن العام الماضي بنسبة ارتفاع قدرها 10.1٪.

كما كشف الإحصاء المصري عن انخفاض قيمـة الصادرات بنسبة 3.9 ٪ حيث بلغت 2.58 مليار دولار خلال شهر آذار/مارس 2019 مقابل 2.68 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي، بسبب انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: الملابس الجاهزة بنسبة  0.4٪، البترول الخام  بنسبة 7.3 ٪، البرتقال الطازج بنسبة 55.4 ٪ ، البطاطا بنسبة 1.1 ٪ .

بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر آذار/مارس 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام الماضي وأهمها منتجات البترول بنسبة 201.5%، لدائن بأشكالها الأولية ”بلاستيك“ بنسبة  45.5٪، أسمدة بنسبة 2.7 ٪، منتجات ألبان بنسبة 2.7٪.

وارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 4.3 ٪ حيث بلغـت  6.73 مليار دولار خـلال شهر آذار/مارس  2019  مقابل 6.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: لدائن بأشكالها الأولية ”بلاستيك“  بنسبة  14.3٪، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 29.8 ٪، قمح بنسبة 18.7٪، لحوم بنسبة 5.0 ٪.

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر آذار/مارس 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام الماضي وأهـمها: منتجات البترول  بنسبة 3.1 ٪، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 8.1 ٪، سيارات ركوب بنسبة 5.1 ٪، أدوية ومستحضرات صيدلة بنسبة 1.3 ٪.

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