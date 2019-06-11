نمو تجارة دبي الخارجية غير النفطية

حقّقت تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الربع الأول من العام الجاري نموًا، رغم التراجع الذي تشهده التجارة العالمية، حسبما أفادت أرقام رسمية اليوم الثلاثاء.

وأظهرت إحصائية صادرة عن جمارك دبي أن قيمة التجارة الخارجية بلغت في الربع الأول من العام الجاري نحو 339 مليار درهم (حوالي 95 مليار دولار)، مسجلةً نموًا نسبته 7 % بزيادة تصل إلى أكثر من 23 مليار درهم مقارنةً بالربع الأول من عام 2018.

كما سجّلت نموًا في كمية التجارة بنسبة 32% ليصل وزن البضائع في تجارتها الخارجية إلى 27,71 مليون طن بزيادة قدرها 6,71 مليون طن عن كمية التجارة بالربع الأول من عام 2018.

وسجلت تجارة دبي الخارجية خلال السنوات العشر الماضية 2010 – 2019 نموًا بنسبة 58 %، تمثل بزيادة بنحو 124 مليار درهم عن قيمتها في الربع الأول من عام 2010 البالغة 215 مليار درهم.

وأكد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في بيان، أن ”الأداء القوي لقطاع التجارة الخارجية في الربع الأول من عام 2019 يظهر قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق النمو ويعكس نجاح دولة الإمارات في تنويع بنيتها الاقتصادية“.