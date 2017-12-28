36.9 مليار دولار فائض التجارة الخارجية السعودية في 2017

ارتفع فائض ميزان التجارة الخارجية للسعودية (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) خلال العام 2017، إلى 36.94 مليار دولار.

وبحسب مسح لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومي)، اليوم الخميس، تراجعت الواردات السلعية والخدمية بنسبة 2.9%، إلى 192.4 مليار دولار العام الجاري، مقابل 198.1 مليار دولار في 2016.

بينما ارتفعت الصادرات السلعية والخدمية بنسبة 14.4%، إلى 229.3 مليار دولار، مقابل 200.9 مليار دولار في 2016 .

وارتفعت قيمة صادرات السعودية النفطية، بنسبة 20.3% إلى 163.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مقابل 136.2 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي.

فيما تراجعت قيمة صادرات السعودية السلعية غير النفطية، بنسبة 0.1% إلى 47.3 مليار دولار، مقابل 47.4 مليار دولار.

وبجانب النفط الخام، تشمل الصادرات النفطية السعودية كلا من المنتجات المكررة والغاز الطبيعي.

وأبرز الصادرات السلعية غير البترولية للسعودية: اللدائن والمطاط ومصنوعاتها، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، والمعادن العادية ومصنوعاتها، ومعدات النقل وأجزاؤها، والآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.