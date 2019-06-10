اغتيال مسؤول العلاقات العامة بالجماعة الإسلامية في لبنان (صور)

أعلنت الجماعة الإسلامية في لبنان، اليوم الاثنين، اغتيال مسؤولها في بلدة ”شبعا“ جنوب لبنان الحدودية مع إسرائيل الشيخ محمد قاسم الجرار، على يد مسلحين مجهولين.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن مجهولين أطلقوا النار منتصف الليلة الماضية من سلاح حربي على مسؤول العلاقات العامة في الجماعة الإسلامية ومسؤول منطقة ”شبعا“ الشيخ محمد جرار على باب مستوصف بلدة شبعا فأردوه قتيلًا على الفور.

وأضافت الوكالة أن المسلحين أصابوه بأربع رصاصات في بطنه وفر الفاعلون إلى جهة مجهولة.

يذكر أن الجرار عُرف بأعماله الخيرية ومساعدة أهالي البلدة وتقديم العون للاجئين السوريين في المجالات الصحية وتقديم الخدمات الطبية.