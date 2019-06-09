خطة مصرية لخفض الدين العام لأقل من 80% بنهاية 2021

كشفت الحكومة المصرية عن إعداد خطة لخفض الدين العام لأقل من 80% بنهاية العام المالي 2021/2022 وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه القاهرة.

وبحسب ”محمد معيط“ وزير المالية المصري، فإن بلاده ”تستهدف في الموازنة المالية الجديدة تحقيق معدل نمو 6% وخفض العجز الكلي إلى 7.2%، وزيادة مستويات الإنفاق العام واستقرار المنظومة الضريبية لتشجيع الاستثمارات وإيجاد فرص العمل“.

وقال الوزير في بيان له على هامش مشاركته في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين في اليابان ”إن مصر تعمل على خفض مستوى الدين العام إلى الناتج المحلي حيث نجحت في خفض مستواه من نحو 108% من الناتج المحلي إلى أقل من 93% بنهاية الشهر الحالي“.

وأضاف: ”من المتوقع أن يصل إلى أقل من 80% بنهاية العام المالي 2021/2022 إلى جانب خفض أعباء الدين كنسبة من إجمالي إنفاق الموازنة إلى مستويات أفضل مما كانت عليه قبل ثورة يناير 2011“.

وتعمل الحكومة في اتجاهين وفق تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، حيث ”تزيد من مستويات إنفاقها على الاستثمارات العامة لإيجاد المزيد من فرص العمل، كما تعمل على استقرار سياستها المالية والضريبية والجمركية بهدف تشجيع الاستثمار الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإيجاد فرص العمل“.

وكشف التقرير الحكومي عن مساعدة التحسن في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية المختلفة في زيادة حجم الاحتياطي النقدي إلى ما يقترب من 45 مليار دولار، وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.6%.