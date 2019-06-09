ألمانيا تؤكد استمرارها في دعم ”الأونروا“

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأحد، أن بلاده ستستمر في دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لأهمية عملها.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب لقاء جمعه بنظيره الأردني أيمن الصفدي، بالعاصمة عمان.

وقال ماس: ”ركزت مباحثاتنا على الوضع في الشرق الأوسط وعلى التوترات الراهنة. وتقييم الأردن مهم لما يجري، لأن له دورا متوازنا في المنطقة“.

وتابع: ”نحن على علم بالوضع الاقتصادي الصعب في الأردن، ولذلك يسعدنا سير البلاد في إصلاحات اقتصادية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، وألمانيا تدعم الأردن بقرض غير مشروط بقيمة 100 مليون دولار“.

وأضاف ماس: ”المباحثات في بغداد بيّنت بأن داعش لم تعد له أراض، ولكن تهديده مستمر، ونحن نود أن نساهم في عدم إعادة وجوده في المنطقة، وشكرا للمملكة على استقبالها لجنودنا في قاعدة الأزرق (شرق عمان)“.

ومضى قائلاً: ”تحدثنا عن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ونحن نتفق في هذه النقطة، ونعتمد على تقييم الأردن، وحل الدولتين هو الحل الوحيد.. نحن نرى أن دعم الأونروا له أهمية كبيرة، وسنواصل دعمها“.

من جهته، قال وزير الخارجية الأردني إن ”التعاون مستمر والشراكة تترسخ يوماً بعد يوم. هناك تواصل حول عملنا المشترك للإسهام في حل التحديات التي تواجهها المنطقة“

وأشار الصفدي إلى أن ”القضية الفلسطينية في مقدمة ما بحثنا، ونحن وألمانيا متفقان على أن حل الدولتين هو السبيل لإنهاء الصراع.. المملكة تريد سلاماً دائماً وشاملاً، ولتحقيق ذلك لا بد من إنهاء الاحتلال“.

وأردف: ”الأردن وألمانيا شركاء في دعم الأونروا، التي لا بد أن يستمر أداء دورها.. نحن متفقون على ضرورة تكثيف الجهود لحل الأزمة السورية“.